Abkommen sollte den USA bessere Konditionen sichern

Der USMCA ist das Nachfolgeabkommen des 1994 inkraftgetretenen Nafta, das Trump in seiner ersten Amtszeit «den schlechtesten Deal aller Zeiten» bezeichnet hatte. Trump setzte damals Verhandlungen zu einer Neuauflage durch. Die neue Version des Deals trat 2020 mit dem Namen USMCA in Kraft und regelt den zollfreien Handel zwischen den drei Ländern. Sie baute in grossen Teilen auf Nafta auf, sah aber unter anderem neue Regelungen für die Autoindustrie vor, gewährte US-Farmern besseren Zugang zu den Märkten in den Nachbarländern und umfasste Vorschriften für den Schutz geistigen Eigentums und den Handel im Bereich Digitales./aso/DP/he