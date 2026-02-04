Am Montag hatte Trump eine Reserve der wertvollen Mineralien im Wert von zwölf Milliarden Dollar (knapp 10,2 Mrd. Euro) angekündigt. Die Reserve solle sicherstellen, dass es keine Engpässe für amerikanische Unternehmen gebe, sagte Trump im Weissen Haus. US-Unternehmen sollen in der Lage sein, Mineralien von kritischer Bedeutung zu einem zuvor fest vereinbarten Preis aus der Reserve zu beziehen. Das würde sie vor Engpässen oder Preisschwankungen auf dem Weltmarkt schützen. Sie sollen die Bestände später aber auch wieder auffüllen./ngu/DP/he