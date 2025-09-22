Der Regierungsvertreter bestätigte frühere Informationen, wonach für den Betrieb von Tiktok in den USA ein neues Unternehmen gegründet werden solle. Es werde zu gut 80 Prozent im Besitz amerikanischer Investoren sein. Unter den neuen Eigentümern sollen der Software-Konzern Oracle und die Finanzfirma Silver Lake sein. Bytedance solle - wie vom US-Gesetz erlaubt - unter 20 Prozent halten. Die genaue Verteilung der Anteile auf US-Seite sei noch nicht abgeschlossen, hiess es. Auch ein Kaufpreis sei noch nicht festgelegt worden.