Argentinien, das ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds unterhält, schaut sich nach Unterstützung für seine Wirtschaftspolitik um. Nach der Niederlage der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen in der Provinz Buenos Aires vor wenigen Wochen kam es am Finanzmarkt zu Spannungen. Im Oktober stehen in Argentinien wichtige Zwischenwahlen an.