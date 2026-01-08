Russland verurteilt «illegale Gewaltaktion» im Nordatlantik

Am Mittwoch brachten die USA wegen «Verstössen gegen US-Sanktionen» zwei Schiffe auf, darunter einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker im Nordatlantik. Moskau bezeichnete den Einsatz als illegale Gewaltaktion. Das Vorgehen könne nur als grobe Verletzung der Grundprinzipien und Normen des internationalen Seerechts und auch der Freiheit der Schifffahrt interpretiert werden, hiess es in einer Mitteilung des russischen Aussenministeriums. Die Bereitschaft Washingtons, akute internationale Krisensituationen zu provozieren, sei beunruhigend, unter anderem im Hinblick auf die ohnehin schon durch die Differenzen der vergangenen Jahre stark belasteten russisch-amerikanischen Beziehungen.