Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März überraschend robust ausgefallen. Ausserhalb der Landwirtschaft war die Zahl der neuen Stellen deutlich gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie Hinweise für den Arbeitsmarkt insgesamt liefern. Nach Einschätzung von Experten sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem niedrigen Niveau und deuten weiter auf einen soliden Beschäftigungsaufbau hin.