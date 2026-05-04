Zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, haben nach Angaben des US-Militärs die Strasse von Hormus passiert. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Das US-Militär sprach von einem «ersten Schritt» im Rahmen der von Trump am Vortag angekündigten neuen US-Initiative «Projekt Freiheit». Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.