Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen. Lenkwaffenzerstörer der US-Marine seien derzeit im Persischen Golf im Einsatz, nachdem sie im Rahmen der neuen Initiative die Strasse von Hormus passiert hätten, teilte Centcom mit. US-Streitkräfte unterstützten die Bemühungen zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs für die Handelsschifffahrt aktiv.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahesteht, hatte zuvor berichtet, dass die Streitkräfte des Landes US-Zerstörer angeblich daran gehindert hätten, in die Strasse von Hormus einzufahren./fsp/DP/nas
(AWP)