Der scheidende Komax-Spartenleiter Marc Schürmann wechselt zur Utz-Gruppe. Der Aargauer Kunststoffverpackungshersteller hat Schürmann zum neuen CEO ernannt, wie Komax-Chef Matijas Meyer am Freitag am Rande des Investorentags in Luzern im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte.