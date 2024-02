Den Kapitalkostensatz oder WACC (Weighted Average Cost of Capital) senkt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) für das Tarifjahr 2025 um 0,25 Prozentpunkte auf 3,98 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Dadurch würden die Netznutzungserlöse im Jahr 2025 um rund 29 Millionen Franken sinken, was sich dämpfend auf die Strompreise auswirke.