An einem ersten Austausch mit der SRG habe das Uvek am 1. Juni die nächsten Prozessschritte erläutert und den vorgesehenen Zeitplan festgelegt, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Die SRG habe darlegen können, wie sie das Unternehmen zukunftsfähig machen und die vom Bundesrat definierten Eckwerte in ihre weitere Entwicklung integrieren will. Der Austausch habe unter der Leitung von Bakom-Direktorin Gianna Luzio stattgefunden.