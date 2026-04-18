Der Uni-Rektor warnte zudem vor sozialen Folgen. Bereits heute spiele die finanzielle Situation der Eltern eine wichtige Rolle bei der Studienwahl. «Wir sollten den sozialen Aufstieg nicht weiter durch finanzielle Hürden erschweren», sagte Schaepman weiter. Kritisch sehe er auch einzelne Erhöhungen in kostenintensiven Studiengängen wie Medizin, da sich diese kaum mit einem Nebenjob vereinbaren liessen. Nur rund zehn Prozent der Studierenden erhielten Stipendien oder andere finanzielle Unterstützung, während die grosse Mehrheit ohne zusätzliche Hilfe auskommen müsse.