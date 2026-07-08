Plumettaz übernehme die Stelle per Anfang Oktober 2026. Er war den Angaben nach zuletzt Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Warenhausgruppe Manor. Bis zum Stellenantritt von Plumettaz amte der Finanzchef Adrian Ineichen in der Funktion ad interim.
Zudem habe Markus Abt per Anfang Juni 2026 die Funktion als Head of Corporate Communications & Investor Relations übernommen. Er folgt auf Gabriele Weiher, die im Januar 2026 unerwartet verstorben sei, heisst es dazu. Abt war laut der Mittelung zuletzt bei Octapharma tätig.
sta/hr
(AWP)