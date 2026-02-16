Hans hat laut einer Mitteilung vom Montag ab dem heutigen 16. Februar 2026 die Funktion der Chief Marketing Officer von Nathalie Noël übernommen. Diese verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach Ablauf des aktuellen Strategiezyklus. Hans bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre internationale Erfahrung in der Führung von Marketing- und Transformationsprojekten für Luxus- und Konsumgütermarken in Europa, Asien und den USA mit. Zuletzt war sie als Global CMO bei A. Lange & Söhne tätig.