Hans hat laut einer Mitteilung vom Montag ab dem heutigen 16. Februar 2026 die Funktion der Chief Marketing Officer von Nathalie Noël übernommen. Diese verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach Ablauf des aktuellen Strategiezyklus. Hans bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre internationale Erfahrung in der Führung von Marketing- und Transformationsprojekten für Luxus- und Konsumgütermarken in Europa, Asien und den USA mit. Zuletzt war sie als Global CMO bei A. Lange & Söhne tätig.
Ongetta löst laut der Mitteilung Alberto Bertoz ab, der im gegenseitigen Einvernehmen seine 14-jährige Tätigkeit bei V-ZUG abschliesse. Per 13. April werde sie als Chief International Officer die internationale Expansion und die Stärkung der vier Fokusregionen Deutschland, China, Australien und Vereinigtes Königreich vorantreiben, hiess es. Ongetta stösst von Bosch Power Tools zu V-Zug, wo sie zuletzt als Global Head of Sales Accessories tätig war.
sc/to
(AWP)