Dabei hätten die Verkaufsvolumen in den meisten Märkten zugenommen. Einzig in Nordamerika und in Deutschland seien sie im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Rückgang in den USA sei hauptsächlich dem tieferen Verkaufsvolumen eines OEM-Partners geschuldet. Der Anteil der internationalen Märkte betrug 15,3 Prozent am Gesamterlös. Im Heimmarkt Schweiz konnte der Umsatz gegenüber um 1,3 Prozent auf 240,5 Millionen Franken gesteigert werden.