Die bisherigen Verwaltungsräte Petra Rumpf, Tobias Knechtle und Jürg Werner werden nicht mehr zur Wiederwahl an der nächsten Generalversammlung am 14. April antreten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Jürg Werner trete dabei aus Altersgründen zurück. Alle drei Verwaltungsräte sitzen seit dem Börsengang 2020 im Aufsichtsgremium des Unternehmens.
Neu schlägt der Verwaltungsrat Ivo Wechsler und René Zahnd zur Wahl vor. Wechsler bringe langjährige Erfahrung in Industrie- und Finanzführung mit und verfüge über Expertise in den Bereichen Strategie und Corporate Governance. Seit 2019 ist er etwa Verwaltungsrat bei der Zehnder Gruppe. Davor war er von 2010 bis 2024 als Finanzchef bei Huber+Suhner tätig.
René Zahnd ist vor allem als ehemaliger CEO von Swiss Prime Site bekannt, wo er die operativen Geschäfte 10 Jahre verantwortete. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei Implenia tätig.
cg/ra
(AWP)