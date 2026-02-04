Neu schlägt der Verwaltungsrat Ivo Wechsler und René Zahnd zur Wahl vor. Wechsler bringe langjährige Erfahrung in Industrie- und Finanzführung mit und verfüge über Expertise in den Bereichen Strategie und Corporate Governance. Seit 2019 ist er etwa Verwaltungsrat bei der Zehnder Gruppe. Davor war er von 2010 bis 2024 als Finanzchef bei Huber+Suhner tätig.