Die Finanz- und Immobiliengruppe Valartis ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Gruppe erwarte einen Nettoverlust von 4 bis 5 Millionen Franken, teilte Valartis am Mittwochabend in einer Gewinnwarnung anhand von ungeprüften Zahlen mit. Im Vorjahressemester hatte die Finanzgruppe noch einen Reingewinn von 17,8 Millionen Franken erzielt.

09.08.2023 19:57