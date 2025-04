Die Joint-Venture-Investitionen in Mehrzweckschiffe hätten 2024 derweil solide Zeitcharterraten verzeichnet. Die Nachfrage nach vielseitigen Schiffen, welche unterschiedliche Ladungen transportieren können, halte an, so Valartis. Ausserdem veräusserte ein assoziiertes Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte erfolgreich eine Investition in ein Mehrzweckschiff und erzielte damit einen Gewinn für die Gruppe.