Die Veränderung ist die Folge eines grösseren Deals. So verkauft Valartis ihre Minderheitsbeteiligung an Georg von Opels Athris Holding an diese und erhält im Gegenzug 892'703 ENR-Russia-Invest-Papiere sowie eine Geldzahlung. Die Athris Holding, welche an der Berner Börse BX kotiert ist, hielt gemäss den letzten Angaben einen Anteil an ENR-Russia von gut einem Drittel.