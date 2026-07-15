Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätseinstufungen für die Valiant Bank bestätigt. Die lang- und kurzfristigen Einlagenratings bleiben bei 'A1/P-1', der Ausblick wird weiterhin mit «stabil» angegeben, wie aus einer Mitteilung der Agentur vom Mittwoch hervorgeht. Auch die Gegenparteienrisiko-Ratings und weitere Bonitätseinschätzungen wurden unverändert belassen.