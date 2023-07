Valiant habe in den neuen Geschäftsstellen, welche die Bank seit 2017 eröffnet hat, insgesamt 2,6 Milliarden Franken an neuen Ausleihungen verbucht. "Das entspricht rund 50 Prozent unseres gesamten Wachstums", sagte Burgener. Valiant wolle jede neue Geschäftsstelle in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren rentabel gestalten. "Die Erfahrungen, die wir mittlerweile gemacht haben, bestätigen uns das auch."