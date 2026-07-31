Hintergrund ist die geplante Übernahme des BP-Tankstellengeschäfts in Österreich durch Volenergy. Die Schweizer Gruppe hatte vor gut einer Woche den Kauf von 250 BP-Tankstellen sowie des dazugehörigen Convenience-, Flotten- und Schnellladegeschäfts angekündigt. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der österreichischen Wettbewerbsbehörden.