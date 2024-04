Der Kioskkonzern Valora hat Sebastian Kayser und Sebastian Gooding per 1. Juli zum neuen Leitungsduo seiner Food-Service-Sparte ernannt. Die beiden treten die Nachfolge von Thomas Eisele an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Juni 2024 verlassen wird, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.