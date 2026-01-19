Valora reagiere damit auf die wachsende Nachfrage in den USA, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zum Sortiment zählten klassische Produkte wie Brezeln, Laugenstangen, Laugencroissants und die Ditsch Pizza. Ergänzt werde das Angebot durch an den lokalen Geschmack angepasste Varianten wie Jalapeño-&-Cheese-Pretzel-Sticks.