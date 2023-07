Die Zürcher Regionalgenossenschaft testet dafür seit diesem Frühjahr das eigene Ladenkonzept "Migros teo" in Kloten ZH. Bereits letzten Herbst eröffnete die Migros Ostschweiz ihre ersten beiden "teo"-Filialen in Bürglen TG und in Winterthur ZH. "Die Pilotphase läuft, wird sind so weit zufrieden", sagte ein Migros-Sprecher zur Nachrichtenagentur AWP. Weitere "teo"-Läden seien aber nicht in Planung.