Zuletzt hatte Amazon nach einem Medienbericht sein Interesse am Kauf von Tiktok angemeldet. Der weltgrösste Online-Händler habe das Angebot in einem Brief an Vance und Handelsminister Howard Lutnick unterbreitet, schrieb die «New York Times». Verschiedene an den Verhandlungen beteiligte Akteure nähmen die Amazon-Offerte jedoch nicht ernst, hiess es einschränkend.