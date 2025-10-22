Die Umsetzung des US-Friedensplans zur Beendigung des Gaza-Kriegs bedeutet nach Aussage von US-Vizepräsident JD Vance noch viel Arbeit. «Vor uns liegt eine sehr schwierige Aufgabe», sagte Vance nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben von dessen Büro. So müsse die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen wieder aufgebaut werden. Er zeigte sich den Angaben zufolge aber optimistisch: «Ich denke, wir haben die Chance, etwas wirklich Historisches zu erreichen.»