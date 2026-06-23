Vance: Solide Grundlage für endgültige Vereinbarung

Vance kehrte noch am Montag in die USA zurück. Die Verhandlungen mit dem Iran gingen auf technischer Ebene weiter, sagte er. Nach seinen Angaben wurde ein Prozedere vereinbart, damit die Strasse von Hormus, durch die Öl und Dünger aus den Anliegerstaaten auf den Weltmarkt transportiert wird, geöffnet bleibt. Der Iran hatte sie nach Beginn der Angriffe der USA und Israels geschlossen. Trump betonte am Montag, die Meerenge sei «vollständig geöffnet». US-Medien verweisen dort auf ein geringeres Verkehrsaufkommen von Schiffen als vor dem Krieg.