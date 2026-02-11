Die Vereinigten Staaten sind nach Aussage von US-Vizepräsident JD Vance mehr an einem Atomdeal mit dem Iran interessiert als an einem Umsturz der Führung in Teheran. «Wenn das iranische Volk das Regime stürzen will, ist das Sache des iranischen Volkes», sagte er vor mitreisenden Journalisten in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Der Fokus der Regierung von US-Präsident Donald Trump liege derzeit darauf, «dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf.»