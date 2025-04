Am Sonntag bei der Ostermesse im Petersdom

Vance besuchte nach dem Treffen mit Parolin die Sixtinische Kapelle. Am Sonntag will er zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern an der Ostermesse im Petersdom teilnehmen. Der Papst lässt sich wegen seiner gesundheitlichen Probleme dabei von einem hochrangigen Kardinal vertreten. Allgemein erwartet wird jedoch, dass er nach der Messe vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz und Kameras aus aller Welt den Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spendet.