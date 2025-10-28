Pentagon nahm Millionenspende an

Die Bezahlung von Soldaten während des Shutdowns hat in den USA jüngst auch deshalb viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das Pentagon vor wenigen Tagen die Annahme einer anonymen Millionenspende bestätigte, die zu diesem Zweck eingesetzt werden soll. Das US-Verteidigungsministerium, das die Regierung inzwischen Kriegsministerium nennt, habe die Spende in Höhe von 130 Millionen US-Dollar (etwa 112 Millionen Euro) am Donnerstag angenommen und sei dazu auch befugt, teilte ein Sprecher mit.