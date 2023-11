Die Aktionäre der Immobiliengesellschaft Varia US Properties haben an einer ausserordnetlichen Generalversammlung vom Freitag dem einzigen traktandierten Antrag zugestimmt. Damit wird den Aktionären eine ausserordentliche Dividende in der Höhe von 3 Franken je Aktie ausgeschüttet.

03.11.2023 15:56