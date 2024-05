Die Mieteinnahmen sanken in den Monaten Januar bis März um 17,4 Prozent auf 28,1 Millionen US-Dollar. Varia US hatte im letzten Jahr zehn Immobilien veräussert und mit dem Erlös Hypotheken über 135,8 Millionen Dollar sowie eine Anleihe über 50 Millionen Franken zurückbezahlt. Auf vergleichbarer Basis seien die Mieteinnahmen denn auch um 3,9 Prozent gestiegen, teilte die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen fokussierte Immobiliengesellschaft am Dienstag mit.