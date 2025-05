Komplexes Umfeld

Das makroökonomische Umfeld sei zwar komplex, das volatile Inflations- und Zinsumfeld sei in den ersten drei Monaten aber ein durchaus positiver Faktor für die Entwicklung des US-Mietwohnungsmarktes gewesen. In diesem Umfeld sei Varia US weiterhin bemüht, den Nettobetriebsertrag und damit den Wert des gesamten Portfolios zu maximieren. Die Kapitalausgaben würden dabei auf die Erhaltung der Vermögenswerte und Verbesserungen im Bereich Leben und Sicherheit sowie auf eine ausgewählte Anzahl von Projekten beschränkt, die eine hohe Kapitalrendite erzielen werden.