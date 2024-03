Per Ende 2023 umfasste das Portfolio 31 Einheiten mit 8518 Wohnungen in 13 US-Bundesstaaten. Per Ende 2022 waren es noch 41 Einheiten mit 11'042 Wohnungen in 14 US-Bundesstaaten gewesen. Der Gesamtwert des Portfolios ging auf 1,3 Milliarden Dollar zurück von 1,7 Milliarden per Ende Vorjahr. Die durchschnittliche Vermietungsquote betrug 92,2 Prozent und war damit etwas tiefer als in der Vorjahresperiode (93,1 Prozent).