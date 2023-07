Der in den USA tätige Schweizer Immobilienentwickler Varia US Properties hat ein Liegenschaftenportfolio verkleinert. Im Verlauf des zweiten Quartals seien insgesamt acht nicht-strategische Objekte abgestossen worden, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Mit dem zugeflossenen Geld wurde die Verschuldung abgebaut.

04.07.2023 07:56