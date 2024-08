In dem vorinsolvenzlichen StaRUG-Verfahren, über das Varta saniert werden soll, können einzelne Gläubigergruppen auch überstimmt werden. Auf dem Tisch liegen zwei Vorschläge: einer von Tojner und dem Sportwagenbauer Porsche, der nach dem Kapitalschnitt als Minderheitsaktionär einsteigen und die Mehrheit am Geschäft mit Hochleistungsbatterien für Hybrid- und Elektroautos übernehmen würde. Allein Tojner und Porsche bekämen danach das Bezugsrecht für neue Aktien. Der zweite Vorschlag kommt von den Gläubigerbanken und Hedgefonds, die sich in die Kredite eingekauft haben, und sieht vor allem neue Darlehen für Varta vor. Auch ein Kompromiss sei möglich, sagten mehrere Insider.