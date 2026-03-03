Die Titel von VAT stehen gegen 9.40 Uhr mit 2,3 Prozent im Minus bei 524,80 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert indes im Zuge weiterer Abgaben im Hinblick auf den Krieg im Iran ebenfalls klar tiefer mit einem Minus von 2,16 Prozent. Und VAT hatten bis zum Vorabend fast 40 Prozent zugelegt und erst vergangene Woche ein neues Allzeithoch bei 558,60 Franken erreicht.