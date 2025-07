Positiver zeigten sich die Analysten von Vontobel und ZKB. Sie rechnen in den nächsten Quartalen mit einer Beschleunigung der Verkäufe von VAT, primär angetrieben durch den zu erwartenden technologischen Wandel in der Chip-Branche. Hier sei VAT gut positioniert und könnte überproportional profitieren. «Grundsätzlich läuft das Geschäft von VAT immer noch sehr gut», so daher das Fazit der ZKB. In Anbetracht der grossen Unsicherheiten bleibe er jedoch zunächst an der Seitenlinie, meint der zuständige Analyst.