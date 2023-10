Rückläufig waren allerdings im Geschäftsfeld «Advanced Industrials» auch die Aufträge für wissenschaftliche Instrumente in der Halbleiterindustrie. Auch die Nachfrage nach Komponenten für die industrielle Beschichtung ging wegen des geringeren Bedarfs an Unterhaltungselektronik zurück. Das Service-Geschäft bekam die geringe Kapazitätsauslastung in Halbleiterwerken ebenfalls zu spüren, zudem hielten VAT-Kunden weiterhin hohe Lagerbestände an Ersatzteilen.