An der Börse werden die Papiere von VAT am Mittwoch regelrecht abgestraft. Gegen Mittag büssten sie in einem ansonsten sehr positiven Markt 7,5 Prozent auf 305,30 Franken ein und sind damit klar der schwächste SLI-Wert. Sie ziehen damit auch andere Halbleiterwerte mit nach unten. So büssten etwa Comet, U-Blox oder AMS Osram teilweise zweistellig ein.