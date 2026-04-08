Eine Aufstufung käme laut Moody's in Betracht, wenn sich das Geschäftsprofil von VAT als widerstandsfähig gegenüber technologischen Veränderungen und zunehmendem Wettbewerb erweisen sollte. Voraussetzung sei zudem, dass das Unternehmen die Verschuldung unter einem gewissen Faktor hält und die Liquidität weiterhin umsichtig steuert.