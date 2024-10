Auftragsentwicklung

Beim Auftragseingang hingegen legte VAT hingegen mit plus 58 Prozent auf 259,1 Millionen Franken deutlich zu, verfehlte aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Diese hatten gemäss AWP-Konsens mit 10 Millionen mehr an Aufträgen gerechnet. Der Auftragsbestand lag per Ende September mit 388,7 Millionen um knapp 38 Prozent über dem Vorjahreswert, die Book-to-Bill-Ratio betrug 1,2x.