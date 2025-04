In den ersten drei Monaten 2025 erhöhte sich der Nettoumsatz der Gruppe im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 39 Prozent auf 275,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen mit Sitz im ostschweizerischen Haag am Donnerstag mitteilte. Damit blieb VAT allerdings am unteren Rand der eigenen Prognose eines Umsatzes von 275 bis 295 Millionen Franken.