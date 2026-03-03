Bei der Prognose für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich, wenn auch wenig konkret. So sollen die Geschäfte in allen Bereichen zulegen. Insgesamt sollen neben dem Auftragseingang auch der Umsatz, EBITDA und die -Marge sowie Reingewinn und freier Cashflow über dem Vorjahr liegen. Zudem halte VAT die Investitionen in Forschung & Entwicklung hoch, um wettbewerbsfähig zu bleiben.