Der Vakuumventil-Hersteller VAT hat weniger Aufträge an Land gezogen, als Analysten erwartet hatten. Dies liege vor allem an der Zurückhaltung aufgrund von Marktunsicherheiten bezüglich Zöllen und Geopolitik sowie der Zeitplanung der grössten Hersteller, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.