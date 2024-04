Dagegen gingen die Aufträge im Segment Advanced Industrials um 16,4 Prozent auf 36,5 Millionen zurück recht deutlich zurück. Der Umsatz verringerte sich sogar um fast ein Drittel. Laut VAT lag der Abschwung vor allem an der starken Ausrichtung des Geschäfts an Projekten begründet. Im laufenden Jahr erwartet VAT aber weiterhin ein Wachstum in diesem Geschäftsbereich.