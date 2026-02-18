In Teilen der deutschen Nordsee gibt es nach Einschätzung von Vattenfall-Chefin Anna Borg ein Platzproblem für Windparks. «In der deutschen Nordsee sind die Flächen für Offshore begrenzt», sagte die Vorstandschefin des staatlichen schwedischen Energiekonzerns. Das erschwere die Planung von Windparkflächen und führe dazu, dass sich manche Anlagen störten. «Ein Windpark schattet einen anderen ab», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In der Fachsprache nennt sich das Wake-Effekt.