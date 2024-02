Zwei schleswig-holsteinische Solarparks von Vattenfall sollen vom kommenden Jahr an das Essener Spezialchemieunternehmen Evonik mit jährlich rund 120 Gigawattstunden Strom versorgen. Beide Unternehmen haben entsprechende Verträge mit fest vereinbarten Konditionen und einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen, wie das Energieunternehmen Vattenfall mitteilte. Die jährliche Strommenge entspricht in etwa dem Verbrauch von 40 000 Zwei-Personen-Haushalten und verdrängt im deutschen Strommix mehr als 50 000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Der eine Solarpark liege südlich von Flensburg in Silberstedt, Einzelheiten über den zweiten Standort sollen in Kürze folgen.

16.02.2024 07:35