«Das Ergebnis von Vattenfall ist also im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, obwohl die Preise auf dem Markt niedriger waren», sagte Vattenfall-Chefin Anna Borg der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund dafür sei Vattenfalls Absicherung. Positiv wirke sich auch aus, dass sowohl in der Kernenergie als auch in der Windenergie und Wasserkraft höhere Mengen produziert worden seien. Das Ergebnis wurde auch durch einen einmaligen Gewinn aus dem Verkauf des Windparks Norfolk in Grossbritannien verbessert.