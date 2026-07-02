Der Vollzug sei am 1. Juli erfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Transaktionen erfolgen im Zuge des kürzlich vollzogenen Kontrollwechsels bei der Procimmo Group. Die Vaudoise Versicherungen hatten diese Woche den Abschluss der Übernahme gemeldet und halten nun 97,2 Prozent des Aktienkapitals.