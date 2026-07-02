Der Vollzug sei am 1. Juli erfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Transaktionen erfolgen im Zuge des kürzlich vollzogenen Kontrollwechsels bei der Procimmo Group. Die Vaudoise Versicherungen hatten diese Woche den Abschluss der Übernahme gemeldet und halten nun 97,2 Prozent des Aktienkapitals.
Streetbox hält und verwaltet die Marke sowie die Immaterialgüterrechte des Streetbox-Konzepts. Künftig solle die Gesellschaft insbesondere die internationale Expansion des Konzepts in Frankreich und Deutschland unterstützen.
Die 2024 gegründete PIO 1 habe bislang keine Geschäftstätigkeit ausgeübt. Die neuen Eigentümer planten, die Gesellschaft künftig für den Erwerb von Renditeliegenschaften zu nutzen.
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(AWP)